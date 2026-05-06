«Нас даже не спросят»: жители сел на границе Пронского и Захаровского округов выступили против превращения черноземов в зону отходов

По словам жителей, на этом месте планируют организовать захоронение отходов без публичных слушаний.

Жители ряда сел на границе Пронского и Захаровского округов Рязанской области, в том числе села Троицкое, заявили о появлении новой угрозы строительства мусорного полигона вблизи их населенных пунктов. Как следует из распространенного жителями обращения, аналогичный проект уже пытались реализовать 10 лет назад.

По словам селян, месяц назад на сайте Главархитектуры было опубликовано постановление №200-п «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования – Семеновское сельское поселение Захаровского муниципального района Рязанской области». В документе предлагается отнести земельный участок с кадастровым номером 62:02:0020813:199 к территориальной зоне «Зона складирования и захоронения отходов (6.3)». В качестве обоснования приводится документ №421 от 29.12.2025, который, как утверждают местные жители, позволяет вносить такие изменения без проведения общественных обсуждений и публичных слушаний.

Обеспокоенные граждане обращают внимание на экологические риски. Они указывают, что выбранная территория представляет собой черноземную пашню – ценное сельскохозяйственное угодье. Рядом находится особо охраняемая природная территория – памятник природы регионального значения «Лесостепное урочище у села Троицкое» с краснокнижными животными и растениями. Кроме того, участок расположен в зоне подтопления и частично заболочен. Жители также опасаются загрязнения речной системы через ручей Ржавец, воды которого попадают в Проню и Оку.

В настоящее время жители самоорганизуются, пишут письма в инстанции и собирают подписи. Обращения направят в Прокуратуру Рязанской области, Росприроднадзор, главе СК РФ Александру Бастрыкину и президенту.