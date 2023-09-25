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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 12:28

Плюс 57 миллионов. О ранее неизвестных крупных взятках в рязанском минздраве сообщил СК

Еще несколько крупных взяток в рязанском минздраве вменил СК Ирине Петиной
Источник:kp.ru
Ирина Петина.

Ирина Петина.

У бывшей замминистра здравоохранения Рязанской области Ирины Петиной (впоследствии члена Совфеда) обнаружились еще взятки в особо крупном размере. О новых эпизодах уголовного дела сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Как и в двух предыдущих случаях, Петиной вменяют коррупционную связь с поставщиками медицинского оборудования для лечебных учреждений. От руководителей рязанской и московской фирм лично и через посредника она, как утверждается, получила 45 млн рублей и 12,5 млн рублей за заключение госконтрактов. Было это с 2011 по 2014 годы и в 2020 году.

СК подчеркивает, что новые эпизоды помогли выявить Служба экономической безопасности и региональное управление ФСБ России.

Уголовное дело Петиной соединено в одно производство с делами в отношении других участников коррупционной схемы регионального минздрава. Среди обвиняемых и бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.

К ответственности по последним выявленным эпизодам привлекут и посредника во взяточничестве.