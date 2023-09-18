«А был ли мальчик?» СК заподозрил инсценировку спасения ребенка Игорем Грековым

СК усомнился в спасении ребенка бывшим рязанским вице-губернатором Грековым из пруда в Дягилеве.

Следственный комитет решил разобраться в истории со спасением тонущего мальчика в рязанском районе Дягилево в мае 2018 года. Об инциденте, который якобы произошел на одном из Барских прудов, известно со слов матери ребенка. Она же утверждала, что спасителем оказался бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.

По неофициальным данным Telegram-канала «Рязинформбюро», женщину «пригласили для беседы в СКР».

«Следственные органы подозревают инсценировку спасения», - сообщает источник.

За поступок, реальность которого подверглась сомнению, Грекову вручили награду Всероссийского фестиваля МЧС «Созвездие мужества».

Ныне Игорь Греков — обвиняемый по уголовному делу о коррупции при закупках оборудования для медучреждений региона. Он находится в СИЗО.