Бывшего рязанского вице-губернатора Грекова суд оставил в СИЗО до 22 сентября.

Советский районный суд Рязани по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову. Если защита не оспорит приговор, он останется в СИЗО еще как минимум до 22 сентября.

Об исходе заседания, которое прошло 8 сентября, сообщает издание Vidsboku. При этом отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.

Игорь Греков является одним из обвиняемых по уголовному делу о коррупции в рязанском минздраве. Речь идет получении взяток от представителей коммерческих организаций за заключение с этими фирмами госконтрактов на поставку медицинского оборудования в медицинские учреждения региона.

Также среди главных фигурантов - бывший член Совета Федерации от Рязанской области Ирина Петина, которая в период расследуемых преступлений занимала должность замминистра здравоохранения и отвечала, в том числе, за закупки. Ей срок в СИЗО аналогично продлен до 22 сентября.