Больше 20 дней не могут найти бесследно исчезнувшую 16-летнюю Сашу Мамаеву

Последний раз Сашу Мамаеву видели 28-29 августа 2023 года.

Больше двадцати дней не могут найти бесследно исчезнувшую 16-летнюю рязанку Саша Мамаеву. В поисках участвуют уже два отряда – «Мещера» и «ЛизаAlert Рязань», а также правоохранительные органы.

По информации волонтеров, несовершеннолетняя девушка не выходит на связь с 29 августа, по другим данным – с 28-го. Оба поисково-спасательных отряда дают разную информацию, как по датам исчезновения, так и по месту пропажи – Рязань и Ряжск.

Как бы то ни было, о местонахождении Саши Мамаевой неизвестно уже более 20 дней. Поиски продолжаются.

Приметы исчезнувшей Александры Мамаевой: рост 160-165 см, худощавое телосложение, темные волосы.

Одета на момент исчезновения: белая футболка, серая кофта с замком, серые штаны и белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Саши Мамаевой, срочно звоните по единому номеру вызова служб экстренного реагирования: 112.