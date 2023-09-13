Нет информации больше двух недель. Второй отряд поисковиков подключился к розыску 16-летней рязанки Саши Мамаевой

О местонахождении несовершеннолетней неизвестно 16-17 дней.

К розыску 16-летней Саши Мамаевой подключился поисково-спасательный отряд «ЛизаAlert Рязань». Ориентировка на бесследно исчезнувшую девушку появилась в официальной группе волонтеров.

Первым о пропавшей несовершеннолетней еще 5 сентября объявил поисково-спасательный отряд «Мещера», правда, указав, что о местонахождении девушки неизвестно с 29 августа. По информации «ЛизаAlert» - с 28 августа. Кроме того, появилось уточнение, что Мамаева пропала в Ряжске.

Приметы исчезнувшей Саши Мамаевой: рост 160-165 см, худощавое телосложение, темные волосы.

Одета на момент исчезновения: белая футболка, серая кофта с замком, серые штаны и белые кроссовки.

С какой-либо информацией, которая может помочь в поисках, волонтеры просят обращаться по единому номеру вызова служб экстренного реагирования: 112.

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