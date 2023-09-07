«Лиза Алерт»: 39 человек числятся пропавшими в Рязанской области с 2019 года

Почти четыре десятка людей только по данным поискового отряда "Лиза Алерт" не найдены в Рязанской области с 2019 года.

В Рязанской области 39 человек числятся пропавшими без вести с 2019 года. Такие данные привело региональное подразделение поискового отряда «Лиза Алерт». Волонтеры опубликовали ориентировки на людей, которые до сих пор не найдены.

Самой возрастной из тех, чья судьба остается загадкой, является Людмила Тулинова (Ульянова). 4 июня в СНТ «Волна» (поселок Мурмино, Рязанский район) она вышла на прогулку и не вернулась.

Самый молодой на ориентировках — 22-летний Владислав Печерских из Рязани. Его местонахождение неизвестно с 11 мая 2020 года.

Также слова «вышел из дома и не вернулся» до сих пор соседствуют с именем 53-летнего Алексея Егоркина из Касимова. Близкие не видели его 27 октября 2020 года.

5 сентября 2021 года вышел из дома и как сквозь землю провалился 72-летний Александр Жоров из села Огородниково Спасского района.

А 35-летний Александр Конышев из города Сасово уехал из дома на автомобиле «ГАЗель» и тоже исчез. И подобных историй еще довольно много.

«Этих людей продолжают ждать дома. Родные считают минуты и часы, день за днем, в надежде услышать хоть что-нибудь о своих женах, мужьях, детях или родителях. Тот, кто хотя бы раз в жизни ждал чего-то, знает — неизвестность разрушает изнутри», - отмечается в публикации.

Волонтеры отмечают, что самый простой способ помочь — поучаствовать в распространении ориентировок. Тех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, просят обращаться на горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8(800)700-54-52, либо звонить по номеру 112.