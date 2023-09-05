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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 17:09

Идут поиски несовершеннолетней девушки из Рязани, пропавшей 29 августа

Ориентировку опубликовали волонтеры
Источник:kp.ru
Ориентировка ПСО "Мещера".

Ориентировка ПСО "Мещера".

В Рязани пропала Александра Мамаева 2006 года рождения. Ориентировку на девушку опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».

Местонахождение несовершеннолетней неизвестно с 29 августа.

Приметы исчезнувшей: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темные. Одета она была в белую футболку, серую кофту с замком, серые штаны и белые кроссовки.

С какой-либо информацией, которая может помочь в поисках, волонтеры просят обращаться по телефонам: +7(920)980-21-71, 8(4912)51-21-71, 112.