12 дней не могут найти бесследно исчезнувшую 17-летнюю рязанку Сашу Мамаеву.
В Рязани и области продолжаются поиски 17-летней Александры Мамаевой. Ориентировку на девушку еще 5 сентября опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».
По информации волонтеров, местонахождение несовершеннолетней неизвестно с 29 августа. По данным на вечер 9 августа поиски девушки продолжаются.
Приметы исчезнувшей Саши Мамаевой: рост 160-165 см, худощавое телосложение, темные волосы.
Одета на момент исчезновения: белая футболка, серая кофта с замком, серые штаны и белые кроссовки.
С какой-либо информацией, которая может помочь в поисках, волонтеры просят обращаться по единому номеру вызова служб экстренного реагирования: 112.
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