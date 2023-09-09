12 дней не могут найти бесследно исчезнувшую 17-летнюю рязанку Сашу Мамаеву.

В Рязани и области продолжаются поиски 17-летней Александры Мамаевой. Ориентировку на девушку еще 5 сентября опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».

По информации волонтеров, местонахождение несовершеннолетней неизвестно с 29 августа. По данным на вечер 9 августа поиски девушки продолжаются.

Приметы исчезнувшей Саши Мамаевой: рост 160-165 см, худощавое телосложение, темные волосы.

Одета на момент исчезновения: белая футболка, серая кофта с замком, серые штаны и белые кроссовки.

С какой-либо информацией, которая может помочь в поисках, волонтеры просят обращаться по единому номеру вызова служб экстренного реагирования: 112.

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