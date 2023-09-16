Автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП в Рязанской области

ДТП с автобусом в Рязанской области унесло жизнь человека.

В субботу, 16 сентября, на трассе М-5 «Урал» в Рыбновском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП с участие автобуса. Примерно в 6.25 40-летний житель Москвы, управляя автомобилем Lada Largus, совершил столкновение с автобусом Neoplan, которым в свою очередь управлял 55-летний рязанец.

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте аварии, а его 41-летняя пассажирка получила травмы, с которыми была госпитализирована.

Пресс-служба УГИБДД по Рязанской области сообщает, что автобус не являлся рейсовым и выполнял коммерческую перевозку. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Напомним, что в этот же день на трассе Р-22 «Каспий» произошла авария с четырьмя погибшими.