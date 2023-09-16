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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 9:17

Четыре человека погибли в страшном ДТП под Рязанью

Авария на трассе Р-22 с участием фуры и трех легковых автомобилей унесла жизни четырех человек
Источник:kp.ru
Четыре человека погибли 16 сентября в ДТП на трассе Р-22 в Рязанской области.

Четыре человека погибли 16 сентября в ДТП на трассе Р-22 в Рязанской области.

В субботу, 16 сентября, примерно в 9.40 в Михайловском районе Рязанской области на трассе Р-22 «Каспий», произошло страшное ДТП. Столкнулись фура и легковые автомобили Lada Granta, Hyundai Solaris, Toyota. Все четыре автомобиля после серии ударов оказались в кювете.

В результате аварии водитель и двое пассажиров Hyundai Solaris, а также водитель Lada Granta от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один человек - пассажирка Lada - госпитализирована.

Пресс-служба региональной полиции сообщает, что на место трагического происшествия выехал начальник УГИБДД по Рязанской области полковник полиции Сергей Романов.