«Разгребать предстоит много». Нового министра ТЭК и ЖКХ представил рязанский губернатор

Артема Уворвихвоста представили в качестве министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

14 сентября на заседании правительства губернатор Рязанской области Павел Малков представил нового министра ТЭК и ЖКХ. Как сообщала КП-Рязань, должность получил 44-летний Артем Уворвихвост.

«Человек с большим опытом работы в этой сфере, в том числе на руководящих должностях. Хорошо знает отраслевые проблемы. Человек местный, с опытом работы и у нас здесь, и в других регионах», - охарактеризовал назначенца глава региона.

Обращаясь к Уворвихвосту, губернатор заметил, что «разгребать предстоит много». В частности, он упомянул о проблемах работы с бюджетом

«Надо серьезно повысить эффективность работы с бюджетом, потому что у нас министерство ТЭК и ЖКХ прочно с начала года заняло последнее место по освоению бюджетных средств», - заявил Малков.

Отдельно губернатор выделил вопросы строительства станций водоподготовки, очистных сооружений и реконструкции сетей по всей области:

«В муниципалитетах, куда бы я ни приехал, мне всегда задают вопросы по водоснабжению. С энергоэффетивностью надо серьезно разбираться, с Фондом капитального ремонта, и еще много важнейших направлений», - перечислил Малков.

Одной из ключевых причин увольнения предыдущего министра Дмитрия Устинова назывались системы проблемы с реализацией программы капремонта многоквартирных домов.