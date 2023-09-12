Артем Уворвихвост официально стал министром ТЭК и ЖКХ Рязанской области

Артем Уворвихвост.

Министром топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области официально стал Артем Уворвихвост. 12 сентября вступило в силу постановление губернатора Павла Малкова, которым вносятся изменения в состав регионального правительства.

Ранее о назначенце сообщалось, что 44-летний Уворвихвост имеет два высших образования (юридическое и экономическое), успел поработать на Ново-Рязанской ТЭЦ, в МУП «РМПТС», начальником управления экономики администрации Рязани (2011-2017 годы). С марта 2017 года он устроился исполнительным директором филиала ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация», а уже в ноябре возглавил филиал.

Предыдущего министра ТЭК и ЖКХ Дмитрия Устинова губернатор отправил в отставку вместе с и.о. руководителя Фонда капремонта Виталием Дубровиным — за неудовлетворительные результаты работы по программе капремонта многоквартирных домов.