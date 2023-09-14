На строительство глэмпинг-парков в Рязанской области выделили 71,8 млн рублей

Рязанской области выделили почти 72 млн рублей на постройку трех глэмпинг-парков. Фото: Андрей АБРАМОВ

Рязанская область получит еще денег на развитие туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства. Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложение направить региону 71,8 млн рублей. Деньги должны поступить в 2023-2024 годах, и направят их на поддержку инвестиционных проектов.

В частности, проекты предусматривают строительство двух глэмпинг-парков в Рязанском районе – на территории санатория «Старица» и загородного курорта «Окская жемчужина». Еще один глэмпинг-парк «Березки» создадут в Рыбновском районе.

Кроме того, продолжается строительство глэмпинг-отеля «Копаново» недалеко от одноименного села в Шиловском районе на правом берегу реки Торта. Запустить проект планируют в конце 2024 года. На его реализацию федеральные деньги поступили ранее.

В январе 2023 года власти рассказывали, что первый глэмпинговый центр в Рязанской области может появиться на берегу одного из водоемов в Клепиковском районе. Потенциальный инвестор уже заключил предварительный договор. А летом 2019 года рязанское правительство сообщало, что в Клепиковском районе планируют развить придорожный сервис путем создания кемпинга с парковкой для караванов и автодомов с водой, электричеством, туалетами и душевыми.