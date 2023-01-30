Первый глэмпинг-центр может появиться под Рязанью в скором времени.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Первый глэмпинговый центр в Рязанской области может появиться в ближайшее время. Расположен он будет на берегу одного из водоемов в Клепиковском районе. По словам заместителя генерального директора Корпорации развития Рязанской области Ольги Богачевой, бизнес-сообщество интересуется сферой туризма на территории района.
«Уже есть потенциальный инвестор, готовый начать строительство глэмпинг-центра. С ним уже заключили предварительный договор. Теперь мы должны найти решение для этой городской зоны», - отметила Богачева.
Летом 2019 года рязанское правительство сообщало, что в Клепиковском районе планируют развить придорожный сервис путем создания кемпинга с парковкой для караванов и автодомов с водой, электричеством, туалетами и душевыми (читать подробнее).
СПРАВКА «КП-РЯЗАНЬ»
Глэмпинг – отдых на природе с гостиничным сервисом, либо приближенным к нему. Жить можно в палатках, куполах, юртах, деревянных домиках.
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