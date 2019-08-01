Первый кемпинг на 24 места появился под Рязанью

СЕГОДНЯ 07:09 2019-08-01T07:10:25+03:00

В планах властей расширить эту площадку до 50 мест, а также создать благоустроенные площадки для автотуристов в Клепиковском и Касимовском районах

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На территории туристско-рекреационного кластера «Рязанский» создали первую благоустроенную площадку для автотуристов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Комплекс обустроили на автодороге, связывающей Рязань с Владимиром и Нижним Новгородом. В структуре площадки, рассчитанной на 24 места, предусмотрены: парковка, оборудованные места для караванов и автодомов с водой, электричеством, туалетами и душевыми. В перспективе планируется расширение площадки до 50 мест.

«Развитие придорожного сервиса является одним из важных направлений повышения туристской привлекательности Рязанской области. В настоящее время обсуждаются предложения по созданию подобных кемпингов на территории Клепиковского района, а также в туристско-рекреационном кластере «Касимовский»», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU