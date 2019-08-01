Первый кемпинг на 24 места появился под Рязанью
На территории туристско-рекреационного кластера «Рязанский» создали первую благоустроенную площадку для автотуристов, сообщает пресс-служба областного правительства.
Комплекс обустроили на автодороге, связывающей Рязань с Владимиром и Нижним Новгородом. В структуре площадки, рассчитанной на 24 места, предусмотрены: парковка, оборудованные места для караванов и автодомов с водой, электричеством, туалетами и душевыми. В перспективе планируется расширение площадки до 50 мест.
«Развитие придорожного сервиса является одним из важных направлений повышения туристской привлекательности Рязанской области. В настоящее время обсуждаются предложения по созданию подобных кемпингов на территории Клепиковского района, а также в туристско-рекреационном кластере «Касимовский»», - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU