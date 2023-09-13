Вячеслава Морозова выдвинули в Совет Федерации от Рязоблдумы.

Кандидатуру новоизбранного депутата Рязанской областной Думы, главного рязанского налоговика Вячеслава Морозова выдвинут для наделения полномочиями члена Совета Федерации. Решение президиума региональной «Единой России», которое неофициально анонсировалось еще задолго до этого, озвучил губернатор Павел Малков.

Правительство Рязанской области представляет в верхней палате российского парламента бывший глава региона Николай Любимов. Морозов же в случае утверждения депутатами, а в таком исходе сомневаться не приходится, станет сенатором от представительного органа власти. Это место вакантно после сложения полномочий его однофамильцем Игорем Морозовым.

«Большой опыт работы и знание области позволит ему эффективно представлять регион на федеральном уровне», - прокомментировал Павел Малков выдвижение руководителя УФНС по Рязанской области.