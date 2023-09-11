Начальник рязанской ФНС Морозов набрал почти 79% голосов на довыборах в облдуму

78,82% голосов на довыборах в облдуму получил руководитель УФНС России по Рязанской области Вячеслав Морозов.

Промежуточные результаты дополнительных выборов депутата Рязанской областной Думы по одномандатному округу №10 огласил избирком. Голосование шло 8-10 сентября, параллельно с муниципальными избирательными кампаниями. Все протоколы были обработаны в 00:40 понедельника.

Исходя из этих данных, 78,82% голосов получил руководитель УФНС России по Рязанской области Вячеслав Морозов («Единая Россия»). За ним следуют Лилия Кривцова (КПРФ) - 8,23%, Евгений Мясин (ЛДПР) - 5,91%, Марина Тюрина (Коммунисты России) - 5,01%.

В одномандатный округ №10 включены Старожиловский, Кораблинский и Ухоловский районы. По состоянию на 18:00 10 сентября, за два часа до закрытия участков, явка избирателей составляла 46,11%.

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