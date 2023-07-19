На довыборы в Рязоблдуму подал документы главный налоговик Вячеслав Морозов

Вячеслав Морозов.

Руководитель УФНС по Рязанской области Вячеслав Морозов официально заявился в качестве кандидата на дополнительных выборах в Рязанскую областную Думу. 18 июля он подал документы в окружную избирательную комиссию. Главный региональный налоговик претендует на избрание по одномандатному округу №10, от которого ранее в парламенте заседал Станислав Подоль.

Морозов, как и Подоль, идет от «Единой России». Несколькими днями ранее, 14 июня, конференция регионального отделения партии поддержала его выдвижение.

Незадолго до этого, 12 июля, губернатор Павел Малков брал Вячеслава Морозова в поездку по Старожиловскому району. Это муниципальное образование входит в округ №10 наряду с Кораблинским и Ухоловским районами.

Вячеслава Морозова, напомним, прочат в Совет Федерации, где после сложения полномочий его однофамильцем Игорем Морозовым вакантно место сенатора от Рязанской областной Думы.