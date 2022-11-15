Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов объявил о сложении полномочий

Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов объявил об уходе из Совета Федерации.

Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов объявил об уходе из Совета Федерации. Решение сложить полномочия он озвучил сетевому изданию «верхней» палаты парламента, но причин при этом не назвал.

Морозов отметил, что продолжит работать в Координационном комитете по экономическому сотрудничеству со странами Африки, где председательствует.

«Буду заниматься Африкой. Я считаю, что это огромный экономический рынок для российских регионов. Буду делать все возможное, чтобы наш малый и средний бизнес вышел на африканский континент», - цитирует Морозова senatinform.ru.

Полномочия Игоря Морозова в Совфеде истекали лишь в сентябре 2025 года.