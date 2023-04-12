Станислав Подоль сложил полномочия депутата Рязанской областной Думы

Станислав Подоль.

На заседании 12 апреля Рязанская областная Дума рассмотрела вопрос о досрочном сложении полномочий депутата Станиславом Подолем. Будучи генеральным директором ООО Агромолкомбинат «Рязанский», он избирался в региональный парламент с 2010 года, то есть поработал в трех созывах - V, VI, VII.

Подоль представлял в облдуме партию «Единая Россия» и состоял в комитете по бюджету и налогам. Причину ухода не озвучил ни он сам, ни представлявший проект постановления председатель комитета по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Игорь Мурог.