Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 апреля 2023 10:30

Станислав Подоль сложил полномочия депутата Рязанской областной Думы

Региональный парламент принял соответствующее постановление 12 апреля
Источник:kp.ru
Станислав Подоль.

Станислав Подоль.

На заседании 12 апреля Рязанская областная Дума рассмотрела вопрос о досрочном сложении полномочий депутата Станиславом Подолем. Будучи генеральным директором ООО Агромолкомбинат «Рязанский», он избирался в региональный парламент с 2010 года, то есть поработал в трех созывах - V, VI, VII.

Подоль представлял в облдуме партию «Единая Россия» и состоял в комитете по бюджету и налогам. Причину ухода не озвучил ни он сам, ни представлявший проект постановления председатель комитета по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Игорь Мурог.