При худшей явке за всё время: стали известны промежуточные результаты выборов в Рязгордуму

Можно ли считать депутатов "народными избранниками", если свой голос отдал только каждый пятый избиратель?

Избирательная комиссия представила промежуточные результаты выборов в Рязанскую городскую Думу после обработки 100% протоколов в 2:00 11 сентября. Если верить этим данным, то по единому округу голоса распределились следующим образом:

- «Единая Россия» - 58,11%;

- КПРФ - 11,58%;

- ЛДПР - 10,93%;

- Справедливая Россия - За Правду - 7,5%;

- Партия Пенсионеров - 6,52%;

- Коммунисты России - 3,07%.

В 20 одномандатных округах наибольшее количество голосов, по данным ГАС Выборы, у следующих кандидатов: Роман Худяков, Михаил Белькевич, Сергей Еремин, Олег Смирнов, Сергей Самарский, Татьяна Климова, Татьяна Чинкова, Виталий Трубицын, Светлана Попова, Светлана Ворнакова, Сергей Караев, Сергей Фомин, Татьяна Панфилова, Елена Акимкина, Галина Трушина, Денис Рябых, Олег Шишов, Павел Аверин, Александр Сидоров, Александр Чайка.

По состоянию на 18:00 10 сентября, то есть за два часа до закрытия участков, в выборах приняли участие 19,4% избирателей. Данные об окончательной явке избирком не огласил, однако в ГАС Выборы указано , что при подведении итогов голосования по единому округу посчитано было 84549 бюллетеней из 412035. Это едва превышает 20,5%.

Явка на выборах в Рязанскую городскую Думу в 2018 году была 21,87, в 2013-м - 26,16%, в 2008-м - 58,49%.