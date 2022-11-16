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НовостиПолитика16 ноября 2022 10:58

Совет Федерации принял отставку рязанского сенатора Игоря Морозова

Его заявление рассмотрели на заседании 16 ноября
Источник:kp.ru
Совет Федерации принял отставку рязанского сенатора Игоря Морозова.

Совет Федерации принял отставку рязанского сенатора Игоря Морозова.

На заседании 16 ноября Совет Федерации рассмотрел заявление сенатора от Рязанской области Игоря Морозова о сложении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба «верхней» палаты Парламента РФ.

О намерении покинуть Совфед Морозов рассказал накануне, не назвав причину своего решения.

«Совет Федерации поддержал это решение, принято постановление палаты», - отмечается в официальном сообщении.

Морозов пришел в Совфед еще в 2001 году из аппарата полпреда Президента РФ по ЦФО. )Затем, в 2003-2007 годах, работал в Госдуме РФ. В 2012-м политик вернулся в Совфед, отказавшись от противостояния Олегу Ковлеву на выборах губернатора Рязанской области.