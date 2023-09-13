«Там потолок плавился, капал огнем!» На первом матче ХК «Рязань-ВДВ» произошло возгорание

Болельщики рассказали о возгорании в ДС «Олимпийский» на первом домашнем матче ХК «Рязань-ВДВ». Фото: телеграм-канал губернатора Павла Малкова.

Во время первого домашнего матча ХК «Рязань-ВДВ» против ханты-мансийской «Югры» в ледовом дворце «Олимпийский» произошло возгорание. На происшествие обратило внимание «ВидСбоку», прикрепив скрины с комментариями болельщиков на официальной странице клуба во «ВКонтакте». Приведем часть из них:

«Там было порядка 2 тысяч! И никто не сообщил, что есть угроза пожара! Точнее не угроза, а пожар уже был. Там потолок плавился, капал огнем! После того как открыли дверь, дым пошел на арену»;

«Мы чуть не сгорели, это было ужасно, чуть не задохнулись… Как так можно, это вообще кошмар! У вас нет электрика? Где проводка? Почему не сработала пожарная сигнализация?!»

Как отметили журналисты, ни в ДС «Олимпийский», ни в минспорта ситуацию никто не прокомментировал. Впрочем, как и проблему с так называемыми загонами, куда запускали болельщиков-курильщиков.

3 сентября ХК «Рязань-ВДВ» играл против ханты-мансийской «Югры» и проиграл. На матче присутствовал губернатор Рязанской области Павел Малков.

В настоящее время ХК «Рязань-ВДВ» занимает 26 место из 29 возможных. Клуб отправился на первый выезд сезона. 13 сентября команда встретится в Омске с ХК «Омские крылья» (21 место).