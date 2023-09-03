ХК «Рязань-ВДВ» уступил со счетом 2:3 ханты-мансийской «Югре». Фото: ХК «Рязань-ВДВ» FANS.

В воскресенье, 3 сентября, команда ХК «Рязань-ВДВ» уступила ханты-мансийской «Югре» со счетом 2:3, сообщается в Telegram-канале hcryazan_official.

Игра прошла в Рязани во Дворце спорта «Олимпийский». Это был первый матч регулярного чемпионата ВХЛ в сезоне 2023/24.

Впереди ХК «Рязань-ВДВ» ждет серия домашних игр:

- 5 сентября в 19:00 с тюменским «Рубином»;

- 7 сентября в 19:00 с тульским «АКМ»;

- 9 сентября в 17:00 с московской «Звездой».