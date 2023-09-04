«Загнали людей в курятник, поэтому и произошел погром». Что случилось на матче ХК «Рязань-ВДВ» - ХК «Югра»

Названа причина давки и погрома в рязанском дворце спорта.

3 сентября во время первого домашнего матча ХК «Рязань-ВДВ» против ханты-мансийской «Югры» болельщики устроили жесткий погром - сломали клетку, барьеры с металлической решеткой. Как позже выяснилось, это были якобы болельщики-курильщики, которым выделили место для курения - загон, сделанный из сеток. Во время перерыва всех пропускали только через одну рамку.

«Люди в загоне оказались, как в курятнике - друг на друге, поэтому и разнесли всё», - написала рязанка Екатерина Швецова в НРВК.

Официальных комментариев ни от минспорта, ни от руководства ДС «Олимпийский» не поступало.

Что касается хоккея, то рязанская команда уступила «Югре» со счетом 2:3.