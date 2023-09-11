Свет в Кремлевском сквере Рязани отключили из-за переустройства освещения

Свет в Кремлевском сквере Рязани отключили из-за переустройства линий наружного освещения. Фото: admrzn.ru

Администрация Рязани объяснила отсутствие света на территории Кремлевского сквера и набережной у Рязанского кремля. Электроэнергию отключили в связи с переустройством сетей наружного освещения.

«После завершения работ освещение полностью восстановят», - пообещали чиновники, однако никаких сроков при этом не назвали.

О начале работ по благоустройству в Кремлевском сквере мэрия объявляла 28 августа. Контракт на 250 млн рублей заключен с ООО «ФасадСтройСервис». В парке появится подсветка деревьев, обновится покрытие пешеходных дорожек. Также там установят качели, 30 скамеек с урнами, детскую площадку и комплекс светодинамических фонтанов.