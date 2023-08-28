Благоустройство Кремлевского сквера за 250 млн началось в Рязани. Фото: admrzn.ru

Администрация Рязани 28 августа сообщила о начале благоустройства Кремлевского сквера. Контракт на 250 млн рублей заключен с единственным участником закупки - ООО «ФасадСтройСервис».

«В сквере приведут в порядок пешеходные дорожки, установят городские качели, 30 скамеек и столько же урн, детскую площадку и комплекс свето-динамических фонтанов», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также чиновники пояснили, что используют ранее уложенную на аллее сквера тротуарную плитку повторно. Ее отправили на хранение на площадку Дирекции благоустройства города.

Завершить работы планируется до конца ноября.