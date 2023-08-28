Благоустройство Кремлевского сквера за 250 млн началось в Рязани. Фото: admrzn.ru
Администрация Рязани 28 августа сообщила о начале благоустройства Кремлевского сквера. Контракт на 250 млн рублей заключен с единственным участником закупки - ООО «ФасадСтройСервис».
«В сквере приведут в порядок пешеходные дорожки, установят городские качели, 30 скамеек и столько же урн, детскую площадку и комплекс свето-динамических фонтанов», - рассказали в пресс-службе мэрии.
Также чиновники пояснили, что используют ранее уложенную на аллее сквера тротуарную плитку повторно. Ее отправили на хранение на площадку Дирекции благоустройства города.
Завершить работы планируется до конца ноября.
Ранее уложенную на аллее тротуарную плитку используют повторно.