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НовостиОбщество11 сентября 2023 13:55

Рязани официально присвоено почетное звание «Город трудовой доблести»

11 сентября президент Владимир Путин подписал соответствующий указ
Источник:kp.ru
Рязань - единство фронта и тыла.

Рязань - единство фронта и тыла.

Президент Путин подписал указ о присвоение Рязани почетного звания «Город трудовой доблести». Документ за номером 668 датирован 11 сентября 2023 года.

Помимо Рязани этим же указом почетное звание присвоено Владимиру, Воткинску, Находке, Новомосковску, Подольску, Прокопьевску, Рубцовску, Улан-Удэ и Ханты-Мансийску.

Напомним, что ранее – 5 сентября – присвоение городу на Оке почетного звания одобрено оргкомитетом «Победа».

Согласно федеральному закону в городах трудовой доблести устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президент РФ о присвоении этого звания.