Рязани присвоят федеральное почетное звание «Город трудовой доблести»

Рязань - это олицетворение единства фронта и тыла.

5 сентября по итогам заседания федерального оргкомитета «Победа» принято решение о присвоении Рязани звания «Город трудовой доблести».

Также почетное федеральное звание обретут Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

В ближайшее время Президент России Владимир Путин должен подписать соответствующий указ.

- Поздравляю рязанцев с этим знаменательным событием! – отметил губернатор Рязанской области Павел Малков. - Наш город по праву заслужил это почетное звание. В годы Великой Отечественной войны сотни тысяч рязанцев, не жалея себя, работали в тылу. Плечом к плечу ковали Победу.

«У нас не может быть теперь «мирных предприятий». Каждый завод, каждая фабрика должны работать для удовлетворения военных потребностей», - писали газеты в сорок первом.

При этом нужно понимать, что большинству предприятий выпуск военной продукции приходилось осваивать буквально с нуля… Так, на мебельной фабрике Рязанского горпромкомбината наладили выпуск лыж. Швейная рязанская фабрика перешла от пошива бельевых изделий на пошив плащ-палаток. Фабрика «Победа Октября» с гражданской обуви - на сапоги армейского образца.

Флагманами военной промышленности стали заводы «Рязсельмаш», деревообделочный, электроламповый, мотороремонтный, кожевенный – выпускавшие боеприпасы, запчасти для самолетов, планеры и многое другое.

Рязань не только круглосуточно трудилась на фабриках и заводах, но и готовилась к уличным боям.

Горожане показали себя настоящими героями труда. Стало массовым явлением выполнение норм на 200 и даже 300 процентов. Быстро распространялись и набирали популярность различные соцсоревнования. Вместо ушедших на фронт мужчин за станки становились их жены и дети…

Не менее значимый вклад в Великую Победу внесли госпитали, располагавшиеся в годы войны в Рязани. Все значимые городские здания, где можно было разместить несколько сотен коек, были отданы в годы лихолетья медикам. Сотни рязанских девушек – вчерашних школьниц – встали на круглосуточные дежурства. Согласно архивным данным, в Рязани с 1941 по 1945 годы дислоцировались более сорока воинских госпиталей.

Эвакогоспиталь. Рязань. Фронтовые годы.

Нельзя забывать важнейшую роль, которую Рязань играла, как транспортный узел с ее железнодорожными и автомобильными дорогами. Военный аэродром «Дягилево», расположенный сегодня в границах областного центра, настолько часто упоминается в главном документально-литературном произведении о войне – романе-трилогии Константина Симонова «Живые и мертвые», что складывается ощущение незаменимости этой точки для всей Красной Армии.

Огромную роль руководство города и население областного центра сыграло при размещение вновь сформированных воинских подразделений. Успешное контрнаступление 10-й армии Голикова на левом фланге Московской битвы было бы невозможно без помощи гражданского населения.

Подробнее о событиях того времени можно почитать в книге «Рязань: эпизоды войны» (спрашивайте в нашей редакции по телефону (4912) 95-78-87).