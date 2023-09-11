Бывший и.о. ректора РГУ Олег Сулица стал проректором на Камчатке.

11 сентября бывший и.о. ректора РГУ им. Есенина Олег Сулица занял кресло проректора Камчатского госуниверситета им. Витуса Беринга, сообщает «Камчатка сегодня». На полуострове рязанский ученый займется вопросами цифровизации в университете, международного сотрудничества и программой развития вуза.

«Мне понравилась концепция развития классического вуза на Камчатке, заинтересовал процесс создания команды, которая будет развивать не только университет, но и регион», - отметил Сулица. По его словам, у него большой опыт работы в сфере высшего образования, кроме того он преподавал английский и японский языки, готовил переводчиков.

12 мая 2022 года Олег Сулица стал исполняющим обязанности ректора РГУ имени Есенина, до этого он работал проректором по международному сотрудничеству и инновационной деятельности. Уже в ноябре кресло и.о. ректора занял Игорь Мурог, которого ученому совету представил губернатор Павел Малков. Через несколько месяцев после этого Олег Сулица покинул рязанский университет после 14 лет работы.