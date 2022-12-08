Новый врио ректора РГУ Игорь Мурог отлавливает опоздавших студентов

Игорь Александрович Мурог.

Назначенный в конце ноября исполняющим обязанности ректора Рязанского госуниверситета Игорь Мурог пытается привить военную дисциплину гуманитарному вузу. В частности, новый руководитель лично контролирует пунктуальность студентов, преподавателей и деканов. Опаздывающие на занятия пишут объяснительные на его имя.

Напомним, 20 ноября по назначению рязанского губернатор Павла Малкова бывший директор рязанского филиала Политехнического института Игорь Мурог стал исполнять обязанности ректора РГУ. В вузе восприняли нового руководителя с его военной дисциплиной без энтузиазма, позже в сети появилась петиция с требованием его отставки.