Бывший и.о. ректора РГУ им. Есенина Олег Сулица уходит из университета.

Бывший исполняющий обязанности ректора РГУ им. Есенина Олег Сулица покидает университет. Об этом КП-Рязань сообщил один из сотрудников вуза.

«Олег Андреевич уходит из университета уже 20 июня. Куда именно, неизвестно», - сказал собеседник.

Олега Сулицу официально представили в качестве исполняющего обязанности ректора Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина 12 мая 2022 года. Он окончил университет в 2004 году, а спустя пять лет стал работать в родном вузе. Был проректором по международному сотрудничеству и инновационной деятельности, возглавлял управление международной деятельности. Имеет ученую степень кандидата филологических наук.