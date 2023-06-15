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НовостиОбщество15 июня 2023 14:28

Бывший и.о. ректора РГУ им. Есенина Олег Сулица уходит из университета

Олег Сулица покидает родной вуз, проработав там 14 лет
Источник:kp.ru
Бывший и.о. ректора РГУ им. Есенина Олег Сулица уходит из университета.

Бывший и.о. ректора РГУ им. Есенина Олег Сулица уходит из университета.

Бывший исполняющий обязанности ректора РГУ им. Есенина Олег Сулица покидает университет. Об этом КП-Рязань сообщил один из сотрудников вуза.

«Олег Андреевич уходит из университета уже 20 июня. Куда именно, неизвестно», - сказал собеседник.

Олега Сулицу официально представили в качестве исполняющего обязанности ректора Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина 12 мая 2022 года. Он окончил университет в 2004 году, а спустя пять лет стал работать в родном вузе. Был проректором по международному сотрудничеству и инновационной деятельности, возглавлял управление международной деятельности. Имеет ученую степень кандидата филологических наук.