Умерший в 2022 году рязанец «захотел» проголосовать на дому 9 сентября 2023 года

Рязанский избирком посетил квартиру умершего гражданина, чтобы он проголосовал. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Рязани во второй день голосования обнаружили «мертвую душу». О нарушении сообщил депутат Рязанской городской Думы Алексей Захаров в своем tg-канале.

«УИК №995 - заявку на дому подал человек, который умер в 2022 году», - написал депутат.

Участковая избирательная комиссия №995 расположена на улице Электрозаводской в школе №14. Председатель УИК Ирина Казакова. Когда нарушение обнаружили, она написала в объяснительной, что 9 сентября во время выборов в Рязанскую городскую Думу на электронную почту были получены данные по избирателям, которые хотят проголосовать вне помещения для голосования (как правило, на дому – Ред.).

«Данные по единым спискам не были проверены и были внесены в «Реестр заявлений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования». При выезде комиссии выяснилось, что человек умер. Бюллетень по адресу не выдали», - написала Казакова.

Днем ранее на выборах в органы местного самоуправления и сельсоветы в Шиловском районе проголосовала 107-летняя Марфа Дмитриевна Аксенова. Проголосовала старейшая жительница района у себя на дому в деревне Фролово (что известно об этой женщине).