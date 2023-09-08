107-летняя Марфа Аксенова из Рязанской области отдала свой голос на выборах

В деревне Фролово Шиловского района проголосовала 107-летняя избирательница.

8 сентября на выборах в органы местного самоуправления и сельсоветы в Шиловском районе проголосовала 107-летняя Марфа Дмитриевна Аксенова, сообщает рязанский «Наблюдатель 62». Проголосовала старейшая жительница района у себя на дому в деревне Фролово.

Марфа Дмитриевна родилась в деревне Фролово в многодетной семье 11 марта 1916 года. Там и проживает по сей день.

Работала в колхозе дояркой, птичницей, заготавливала корма коровам.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945», имеет звание «Труженик тыла».