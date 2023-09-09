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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 13:52

Убили мужчину в Ряжске Рязанской области в ночь на 9 сентября

Следственный комитет расследует дело о жестком убийстве в райцентре
Источник:kp.ru
В Ряжске Рязанской области убили мужчину.

В Ряжске Рязанской области убили мужчину.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь на 9 сентября в Ряжске Рязанской области произошло убийство. Погиб местный житель, сообщается в местных группах социальных сетей. По предварительным данным, погиб он от рук приезжего.

КП-Рязань подтвердили факт убийства в Ряжске, но от комментариев пока отказались. В настоящее время следователи Скопинского МСО СУ СК России по Рязанской области собирают доказательства по делу и выясняют все обстоятельства случившегося. Подробности уточняются.

В первых числах сентября стало известно, что в Рязани будут судить злодея, напавшего на деревенского жителя (жестокая история).