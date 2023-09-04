Попросил довезти - и напал с ножом. В Рязани будут судить злодея, напавшего на деревенского жителя

Рязанца осудят за покушение на убийство, разбой и кражу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего рязанца, обвиняемого в покушении на убийство, разбое и краже, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следствие установило, что в сентябре 2022 года в селе Дашки-2 Рязанского района пьяный рязанец похитил автомобиль у своего знакомого и поехал на нем в соседнее село. В дороге мужчина не справился с управлением, застрял, поэтому бросил машину на обочине у деревни Чичкино.

Постучав в окно ближайшего дома, мужчина попросил хозяина отвезти его домой, соврав, что собственный автомобиль сломался. По пути обратно в Дашки-2 обвиняемый напал на водителя, нанеся ему несколько ножевых ранений. Потерпевший активно сопротивлялся, сумел покинуть машину и обратиться к врачам. А обвиняемый скрылся на похищенном автомобиле.

Материалы дела направлены в суд.

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