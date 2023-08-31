Выбил глазное яблоко и убил племянника. Под Рязанью будут судить озверевшего пенсионера

Пенсионер под Рязанью выбил глазное яблоко приятелю, а потом зарезал племянника. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело в отношении 67-летнего жителя села Подвязье Рязанского района прокуратура направила в суд. Пенсионера обвиняют в убийстве и в «неизгладимом обезображивании лица», сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, после новогодней ночи, 1 января 2022 года, мужчина шел через парк в селе Подвязье. Там он встретил своего знакомого, и без всяких причин врезал приятелю кулаком в лицо. Удар был такой силы, что пострадавшему бедолаге врачам пришлось удалять глазное яблоко.

Спустя пару месяцев пенсионер уехал в деревню Насурово (8 км от села Подвязье – Ред.) к своему 39-летнему племяннику. Во время застолья родственники поругались, дядя схватил нож и нанес племяшу не менее 34 ударов в голову и другие части тела. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.