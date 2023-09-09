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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 15:52

Конфликт из-за девушки – и удар в висок. Что известно об убийстве 34-летнего жителя Ряжска

Появились подробности убийства 34-летнего жителя Ряжска
Источник:kp.ru
За что убили Евгения Цветкова в Ряжске, выяснит следствие.

За что убили Евгения Цветкова в Ряжске, выяснит следствие.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет озвучил предварительные данные по поводу убийства 34-летнего жителя Ряжска.

Как отметили в ведомстве, в ночь на 9 сентября между жителем Ряжска и приезжим из Ставропольского края произошел конфликт из-за девушки. Во время потасовки 34-летний мужчина получил удар в голову. От полученной травмы он скончался.

В настоящее время делом занимаются следователи Скопинского МСО СУ СК России по Рязанской области, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в социальных сетях появилась информация о гибели Евгения Цветкова в Ряжске. Местные жители сообщили, что его убил ночью один из приезжих, якобы ударив в висок. Сейчас в райцентре родным собирают деньги для помощи в организации похорон.