За что убили Евгения Цветкова в Ряжске, выяснит следствие. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет озвучил предварительные данные по поводу убийства 34-летнего жителя Ряжска.

Как отметили в ведомстве, в ночь на 9 сентября между жителем Ряжска и приезжим из Ставропольского края произошел конфликт из-за девушки. Во время потасовки 34-летний мужчина получил удар в голову. От полученной травмы он скончался.

В настоящее время делом занимаются следователи Скопинского МСО СУ СК России по Рязанской области, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в социальных сетях появилась информация о гибели Евгения Цветкова в Ряжске. Местные жители сообщили, что его убил ночью один из приезжих, якобы ударив в висок. Сейчас в райцентре родным собирают деньги для помощи в организации похорон.