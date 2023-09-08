Сасовца приговорили к 11,5 годам колонии строго режима за убийство жены. Фото: Мария ЛЕНЦ.

Жителя Сасова признали виновным в убийстве жены и приговорили к 11,5 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Убийство женщины произошло 19 ноября 2022 года. Тогда мужчина приехал на работу к своей жене и ударил ее несколько раз ножом в область грудной клетки и спины. Полученные ранения оказались несовместимые с жизнью, и женщина скончалась на месте.

Погибшая переехала с ребенком к родственникам и планировала развесить с супругом из-за его пристрастия к алкоголю. Такое решение мужчине не понравилось, что и стало причиной его поступка.

Сасовец полностью признал свою вину.