Жителя Сасова подозревают в убийстве жены

В поселке Сасово Рязанской области местного жителя подозревают в том, что в субботу, 19 ноября, он пришел на работу к своей супруге и нанес ей смертельные ранения ножом. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, субботним вечером мужчина 1977 года рождения в состоянии опьянения пришел на работу к супруге. Нетрезвый муж нанес жене несколько ударов ножом в область грудной клетки и спины. От ранений женщина скончалась на месте.

Сообщается, что причиной агрессии супруга стало то, что жена хотела с ним расстаться – она уже подала документы на развод.

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Сасовский МСО следственного управления СКР по Рязанской области возбудил в отношении него уголовное дело об убийстве. Уже назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.