Самый короткий брак августа 2023 года в Рязани расторгли через 69 дней.

В августе 2023 года в Рязанской области расторгли самый короткий брак месяца. Об этом сообщила начальник главного управления ЗАГС региона Елена Сорокина.

«Создать - не значит сохранить. В августе был расторгнут брак, который продлился всего 69 дней», - сказала чиновница.

Ранее начальник управления назвала средний возраст «августовских» жениха и невесты.

5 сентября региональный ЗАГС опубликовал список самых редких, но красивых, а также наиболее частых имен, которые родители давали своим детям в августе 2023 года в Рязани и Рязанской области (подробнее).