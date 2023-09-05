Редкие имена для мальчиков и для девочек Рязанской области опубликовал ЗАГС. Актуальный список на августа 2023 года. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Появился список самых редких, но красивых, а также наиболее частых имен, которые родители давали своим детям в августе 2023 года в Рязани и Рязанской области. По данным регионального ЗАГС, чаще всего в прошлом месяце регистрировали детей со следующими именами:

- мальчикам: Илья, Михаил, Максим, Дмитрий, Роман, Александр, Иван, Артем, Лев, Владислав;

- девочкам: Анна, Полина, София, Мария, Виктория, Елизавета, Ксения, Василиса, Анастасия, Ева.

Редкие и красивые имена, которые рязанцы осмелились дать мальчикам и девочкам в августе 2023 года:

- мальчики: Адам, Петр, Валерий, Леон, Игнат, Демид, Лука, Платон, Савелий, Серафим;

- девочки: Арсения, Богдана, Евдокия, Владислава, Златослава, Лана, Рада, Таисия, Ульяна.

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