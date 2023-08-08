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НовостиОбщество8 августа 2023 13:56

Удивительный список редких и полузабытых имен, которые рязанцы дают своим детям. От Всемира до Глории

В июле 2023-го рязанцы продолжили давать своим детям редкие и полузабытые имена
Источник:kp.ru
Рязанцы продолжают давать своим детям редкие и полузабытые имена. Удивительный список от ЗАГС Рязанской области.

Рязанцы продолжают давать своим детям редкие и полузабытые имена. Удивительный список от ЗАГС Рязанской области.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Появился список самых редких и наиболее частых имен, которые родители давали своим детям в июле 2023 года в Рязани и Рязанской области. По данным регионального ЗАГС, чаще всего в прошлом месяце регистрировали детей со следующими именами:

- мальчикам: Михаил, Александр, Матвей, Максим, Артем, Тимофей, Иван, Илья, Андрей, Дмитрий;

- девочкам: Василиса, Анна, София, Полина, Ксения, Мария, Алиса, Валерия, Вероника, Виктория.

Редкие имена, которые рязанцы осмелились дать своим детям в июле 2023 года:

- мальчики: Ефим, Аким, Савва, Демьян, Елисей, Артемий, Георгий, Всемир, Захар, Платон;

- девочки: Глория, Николетта, Александрина, Аполлинария, Руслана, Аврора, Стефания, Аделина, Таисия, Ярослава.