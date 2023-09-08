Средний возраст рязанских невест и женихов назвал ЗАГС

Глава рязанского ЗАГСа Сорокина рассказала о среднем возрасте молодоженов. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Рязанской области назвали средний возраст жениха и невесты, заключивших браки в августе 2023 года. Статистические данные привела начальник главного управления ЗАГС региона Елена Сорокина. По словам чиновницы, средний возраст «августовского» жениха составил 31 год, а невесты - 29 лет.

Средний возраст женихов и невест по итогам восьми месяцев 2023 года – 33 и 31 год соответственно.

Средний возраст рязанцев впервые вступивших в брак в Рязани и области: мужчины - в 27 лет, женщины - в 24 года.

5 сентября появился список самых редких, но красивых, а также наиболее частых имен, которые родители давали своим детям в августе 2023 года в Рязани и Рязанской области (подробнее).