Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 сентября 2023 12:45

Опасную детскую площадку начали демонтировать на Лыбедском бульваре в Рязани

После ЧП ребенком заменить её призывала детский омбудсмен
Источник:kp.ru
Опасную детскую площадку начали демонтировать на Лыбедском бульваре в Рязани.

Опасную детскую площадку начали демонтировать на Лыбедском бульваре в Рязани.

На Лыбедском бульваре в Рязани демонтируют детский игровой комплекс. Речь идет о площадке, установленной возле отеля «Старый город».

В январе 2023 года демонтировать и заменить её призывала уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова. Поводом стало ЧП с 11-летним ребенком, который получил перелом позвонков, скатившись с горки.

Летом 2022 года в горадминистрации заявляли, что детский городок находится в собственности «Старого города».

Работы ведутся не первый день. Фото, сделанное 6 сентября.

Работы ведутся не первый день. Фото, сделанное 6 сентября.