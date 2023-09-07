Опасную детскую площадку начали демонтировать на Лыбедском бульваре в Рязани.

На Лыбедском бульваре в Рязани демонтируют детский игровой комплекс. Речь идет о площадке, установленной возле отеля «Старый город».

В январе 2023 года демонтировать и заменить её призывала уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова. Поводом стало ЧП с 11-летним ребенком, который получил перелом позвонков, скатившись с горки.

Летом 2022 года в горадминистрации заявляли, что детский городок находится в собственности «Старого города».