Дело о смерти человека в доме «скопинского маньяка» поступило в суд. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Дело о смерти человека в доме Виктора Мохова, известного за прошлые преступления как «скопинский маньяк», передали в суд. Сам Мохов и один из его знакомых обвиняются в укрывательстве особо тяжкого преступления.

Укрывать, по версии следствия, они помогали конфликт с летальным исходом. Евгений Полищук во время застолья в гостях у Мохова нанес другому гостю удар локтем в шею, от чего тот скончался. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ст. 111 ч.4 УК РФ).

Мохов и еще один участник застолья, как считают следователи, скрыли факт случившегося и помогли оттащить тело во двор заброшенного дома по соседству.

В мае Скопинский районный суд возвращал уголовное дело прокурору из-за наличия препятствия для его рассмотрения. Новое предварительное заседание, которое будет закрытым, назначено на 19 сентября.

Пресс-служба суда сообщает, что Полищук ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.