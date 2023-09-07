«Тянется, бедный, за палочкой, вот-вот упадет…» Тренер по каратэ, насиловавший 12-летнюю девочку, просится на волю

Дело об изнасиловании 12-летней девочки тренером по каратэ перенесли на 20 сентября. Ожидаются прения сторон.

6 сентября в Рязанском областном суде состоялось очередное заседание по апелляционной жалобе на решение районного суда по делу об изнасиловании 12-летней девочки. В конце мая 2023 года тренера по каратэ из рязанской глубинки приговорили к лишению свободы сроком на 13 лет и 8 месяцев. Суд признал сэнсэя виновным не только в изнасиловании, но и в насильственных действиях сексуального характера.

«На последнем заседании выступили защитник обвиняемого в надругательстве над ребенком, адвокат семьи потерпевших и прокурор. Следующее заседание перенесли на 20 сентября для подготовки к прениям», - сообщил КП-Рязань источник, знакомый с ходом дела.

Известно, что сторона защиты требует отменить приговор, отправить дело на новое рассмотрение, а сэнсэя освободить из-под стражи, избрав ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. А прокуратура и адвокат семьи потерпевших напротив подали представление в суд с просьбой увеличить срок заключения обвиняемому.

Сам подсудимый в настоящее время находится в СИЗО, а на судебном заседании присутствовал с помощью видеосвязи.

«Опять стонал, что девочка выглядит старше своих лет… Но, во-первых, это не так, во-вторых, он сам принимал ее в секцию, и прекрасно знал, сколько ребенку лет. Во время заседания уронил палочку, тянется, бедный, за ней, вот-вот упадет… Каждым жестом показывал, что в колонию ему нельзя», - сообщил источник.

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