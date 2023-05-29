Плакал и просил прощения. Тренер по каратэ, насиловавший 12-летнюю девочку, получил почти 14 лет

Сэнсэя взяли под стражу в зале суда, его ждут 13,8 лет колонии.

Тренер по каратэ из рязанской глубинки, полгода насиловавший девочку, свою воспитанницу, получил 13 лет и 8 месяцев колонии строгого режима. К такому решению пришел суд, хотя прокурор просил 15 лет.

Как сообщил КП-Рязань источник, после того, как судья зачитал приговор, обладатель черного пояса заплакал и прочил прощения. Под стражу его взяли в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и будет обжаловаться.

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