Много едят и мало двигаются. Рязанская область вошла в пятерку лидеров России по детскому ожирению

Рязанские дети много едят, но мало двигаются. Отсюда итог - пятерка регионов по количеству детского ожирения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанская область входит в пятерку лидеров по цифрам детского ожирения в России. Об этом сообщила заведующая кафедрой факультетской и поликлинической педиатрии РязГМУ Наталья Белых в эфире телекомпании «Ока».

«Но я не могу сказать, что в Рязанской области больше детей с избыточной массой тела, чем в других регионах. Мы серьезно относимся к выявлению данной патологии, и поэтому статистическому учету подвергаются все случаи, которые мы выявляем. И, к сожалению, в последние годы, действительно, отмечается рост данной патологии», - сказала Наталья Белых.

По словам специалиста, полный ребенок - это не норма, а проблема, которая влечет за собой множество негативных последствий.

«Детское ожирение остается с человеком на всю оставшуюся жизнь практически во всех случаях. Если не заниматься этим вопросом целенаправленно, то детское ожирение перерастает в серьезные взрослые проблемы, связанные с метаболическим синдромом, высоким риском кардиоваскулярной патологии, диабетом второго типа, бронхиальной астмой и многими другими. Уже есть случаи, когда мы выявляем у детей неалкогольную жировую болезнь печени», - сказала врач.

Отмечается, что основной причиной лишнего веса у детей является избыток получаемых калорий, на фоне недостаточного расхода энергии. Говоря проще, переедания.

1 июля 2019 года региональный минздрав сообщил, что врачи Рязанской детской ОКБ стали чаще выявлять у детей метаболический синдром. А спустя два года Рязанская область вошла в тройку лидеров регионов России по количеству детей с избыточным весом.